Três Bandas Bollinger são canais baseados em uma média móvel, desenhadas como uma nuvem colorida, com a exibição dos últimos valores como etiquetas de preços e a possibilidade de arredondar os níveis de Bollinger até um número necessário de dígitos.

O indicador Ichimoku vem com a opção de seleção do timeframe disponível nos parâmetros de entrada.