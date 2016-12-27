CodeBaseSeções
Indicadores

Preço - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
2118
Avaliação:
(26)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Uma etiqueta de preço é adicionada à direita do preço com parâmetros ajustáveis.

Parâmetros de entrada do indicador:

//+----------------------------------------------+
//| Parâmetros de entrada do indicador           |
//+----------------------------------------------+
input string  SirName="Price";               //A primeira parte do nome dos objetos gráficos
input PriceMode Price=BID;                   //Método de determinação de preço
input uint  Digits_=0;                       //Dígitos para arredondamento
input color  Color_= clrMagenta;             //Cor do preço
input uint FontSize = 2;                     //A cor das etiquetas de preço
input int  Shift = 10;                       //Deslocamento horizontal das etiquetas de preço em barras

Fig.1. O indicador de preços

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/15057

