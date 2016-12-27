Participe de nossa página de fãs
Uma etiqueta de preço é adicionada à direita do preço com parâmetros ajustáveis.
Parâmetros de entrada do indicador:
//+----------------------------------------------+ //| Parâmetros de entrada do indicador | //+----------------------------------------------+ input string SirName="Price"; //A primeira parte do nome dos objetos gráficos input PriceMode Price=BID; //Método de determinação de preço input uint Digits_=0; //Dígitos para arredondamento input color Color_= clrMagenta; //Cor do preço input uint FontSize = 2; //A cor das etiquetas de preço input int Shift = 10; //Deslocamento horizontal das etiquetas de preço em barras
Fig.1. O indicador de preços
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/15057
