CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Price - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2584
Рейтинг:
(26)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Ценовая метка, располагающаяся справа от цены, параметры которой можно варьировать.

Входные параметры индикатора:

//+----------------------------------------------+
//| Входные параметры индикатора                 |
//+----------------------------------------------+
input string  SirName="Price";               //Первая часть имени графических объектов
input PriceMode Price=BID;                   //способ определения цены
input uint  Digits_=0;                       //разряд округления
input color  Color_= clrMagenta;             //цвет цены
input uint FontSize = 2;                     //размер ценовых меток
input int  Shift = 10;                       //Сдвиг ценовых меток по горизонтали в барах

Рис.1. Индикатор Price

Рис.1. Индикатор Price

Ichimoku_HTF Ichimoku_HTF

Индикатор Ichimoku с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

HLR_Histogram_HTF HLR_Histogram_HTF

Индикатор HLR_Histogram с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

XMA_BBx7_Cloud_Digit_HTF XMA_BBx7_Cloud_Digit_HTF

Индикатор XMA_BBx7_Cloud_Digit с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

XMA_KLx7_Cloud XMA_KLx7_Cloud

Три канала Кёлтнера, построенные на одном скользящем среднем, в цветном облачном виде с отображением последних значений в виде ценовых меток.