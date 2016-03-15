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Price - индикатор для MetaTrader 5
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Ценовая метка, располагающаяся справа от цены, параметры которой можно варьировать.
Входные параметры индикатора:
//+----------------------------------------------+ //| Входные параметры индикатора | //+----------------------------------------------+ input string SirName="Price"; //Первая часть имени графических объектов input PriceMode Price=BID; //способ определения цены input uint Digits_=0; //разряд округления input color Color_= clrMagenta; //цвет цены input uint FontSize = 2; //размер ценовых меток input int Shift = 10; //Сдвиг ценовых меток по горизонтали в барах
Рис.1. Индикатор Price
Ichimoku_HTF
Индикатор Ichimoku с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.HLR_Histogram_HTF
Индикатор HLR_Histogram с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
XMA_BBx7_Cloud_Digit_HTF
Индикатор XMA_BBx7_Cloud_Digit с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.XMA_KLx7_Cloud
Три канала Кёлтнера, построенные на одном скользящем среднем, в цветном облачном виде с отображением последних значений в виде ценовых меток.