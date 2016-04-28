请观看如何免费下载自动交易
在价格右方加上的含有可调整参数的价格标签。
指标输入参数:
//+----------------------------------------------+ //| 指标输入参数 | //+----------------------------------------------+ input string SirName="Price"; //图形对象名称的第一部分 input PriceMode Price=BID; //价格判断方法 input uint Digits_=0; //舍入的小数位数 input color Color_= clrMagenta; //价格颜色 input uint FontSize = 2; //价格标签的颜色 input int Shift = 10; //价格标签的水平转移柱数
图1. 价格指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/15057
