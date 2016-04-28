代码库部分
指标

价格 - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
price.mq5 (6.2 KB) 预览
在价格右方加上的含有可调整参数的价格标签。

指标输入参数:

//+----------------------------------------------+
//| 指标输入参数                    |
//+----------------------------------------------+
input string  SirName="Price";               //图形对象名称的第一部分
input PriceMode Price=BID;                   //价格判断方法
input uint  Digits_=0;                       //舍入的小数位数
input color  Color_= clrMagenta;             //价格颜色
input uint FontSize = 2;                     //价格标签的颜色
input int  Shift = 10;                       //价格标签的水平转移柱数

图1. 价格指标

图1. 价格指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/15057

