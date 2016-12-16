und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Price - Indikator für den MetaTrader 5
1166
Preisbeschriftung, die zur rechten Seite des Preises hinzugefügt wird - mit anpassbaren Parametern.
Indikator Eingabeparameter:
//+----------------------------------------------+ //| Indikator Eingabeparameter | //+----------------------------------------------+ input string SirName="Price"; //Der erste Teil des Namens des grafischen Objekts input PriceMode Price=BID; //Preisbestimmungsmethode input uint Digits_=0; //Anzahl von zu rundenden Stellen input color Color_= clrMagenta; //Preis Farbe input uint FontSize = 2; //Schriftgröße der Beschriftung input int Shift = 10; //Horizontale Verschiebung der Preisbeschriftung in Balken
Abb.1. Der Price Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/15057
