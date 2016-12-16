CodeBaseKategorien
Price - Indikator für den MetaTrader 5

Preisbeschriftung, die zur rechten Seite des Preises hinzugefügt wird - mit anpassbaren Parametern.

Indikator Eingabeparameter:

//+----------------------------------------------+
//| Indikator Eingabeparameter                   |
//+----------------------------------------------+
input string  SirName="Price";               //Der erste Teil des Namens des grafischen Objekts
input PriceMode Price=BID;                   //Preisbestimmungsmethode
input uint  Digits_=0;                      //Anzahl von zu rundenden Stellen
input color  Color_= clrMagenta;             //Preis Farbe
input uint FontSize = 2;                     //Schriftgröße der Beschriftung
input int  Shift = 10;                       //Horizontale Verschiebung der Preisbeschriftung in Balken

Abb.1. Der Price Indikator

Abb.1. Der Price Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/15057

