無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
価格 - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 933
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
調整可能なパラメータで価格の右側に追加され価格ラベルです。
指標入力パラメータ：
//+----------------------------------------------+ //| 指標の入力パラメータ | //+----------------------------------------------+ input string SirName="Price"; // グラフィックオブジェクト名の初めの部分 input PriceMode Price=BID; // 価格算出手法 input uint Digits_=0; // 四捨五入後の桁数 input color Color_= clrMagenta; // 価格の色 input uint FontSize = 2; // 価格ラベルの色 input int Shift = 10; // バー単位での指標の横シフト
図1 価格指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/15057
XMA_BBx7_Cloud_Digit
色付きの雲として描かれて最後の値を価格ラベルとして表示する1つの移動平均に基づいた3つのボリンジャーバンドチャネルです。Ichimoku_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むIchimoku指標です。
MasterWindowsライブラリ
プログラムのユーザーフレンドリーなインターフェースを作成するためのクラスのライブラリです。XMA_BBx7_Cloud_Digit_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むXMA_BBx7_Cloud_Digit 指標です。