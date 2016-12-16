コードベースセクション
調整可能なパラメータで価格の右側に追加され価格ラベルです。

指標入力パラメータ：

//+----------------------------------------------+
//| 指標の入力パラメータ                   |
//+----------------------------------------------+
input string  SirName="Price";               // グラフィックオブジェクト名の初めの部分
input PriceMode Price=BID;                   // 価格算出手法
input uint  Digits_=0;                       // 四捨五入後の桁数
input color  Color_= clrMagenta;             // 価格の色
input uint FontSize = 2;                     // 価格ラベルの色
input int  Shift = 10;                       // バー単位での指標の横シフト

図1　価格指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/15057

