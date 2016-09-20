無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
LSMA - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 1496
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の著者：
mandor
テクニカル分析のすべてのメソッドを単純移動平均として使用することができる典型的な移動平均。古典的な移動平均と比較したこの指標の利点はおそらくエキスパートアドバイザーで使用してのみ区別することができるでしょう。
この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2007年10月18日に公開されました。
図1 LSMA指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1499
Phoenix5
Phoenix5は、伝統的にピンクと青点の集合で表される外国為替のシグナル指標です。Volty Channel Stop
市場のボラティリティを考慮トレンド指標
AbsoluteStrength
買い手（Bulls）と売り手（Bears）の強さを別々に表示するオシレータ。OzFX_D1_IndAES_v1.0
単一のウィンドウ内の3つのシグナル指標のシステム