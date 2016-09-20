コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

LSMA - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
ビュー:
1496
評価:
(23)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
lsma.mq5 (8.25 KB) ビュー
実際の著者：

mandor

テクニカル分析のすべてのメソッドを単純移動平均として使用することができる典型的な移動平均。古典的な移動平均と比較したこの指標の利点はおそらくエキスパートアドバイザーで使用してのみ区別することができるでしょう。

この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2007年10月18日に公開されました。

図1 LSMA指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1499

