Wirklicher Autor:

mandor.

Eine typischer gleitender Durchschnitt, der wie alle anderen in technischen Analysen verwendet werden kann. Der Vorteil dieses Indikators zeigt sich im Vergleich mit den klassischen gleitenden Durchschnitten, vielleicht kann davon aber nur ein Expert Advisor profitieren.

Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 18.10.2007.

Abb.1 Der LSMA Indikator