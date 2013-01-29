Реальный автор:

mandor.

Типичный мувинг, к которому можно применять все методы технического анализа, что и к обычным Moving Average. В чём преимущество подобного индикатора, по сравнению с классическими, скользящими средними, пожалуй, можно выяснить только используя его в экспертах.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 18.10.2007.

Рис.1 Индикатор LSMA