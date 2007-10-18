CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Lsma - индикатор для MetaTrader 4

Scriptor | Russian English 中文 Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
5887
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Автор: mandorr

LSMA используется для подтверждения противотрендовых сигналов.

TTF TTF

Классический индикатор TTF со сглаживающим методом T3 и линиями сигнала.

i_DCG_ModStDev i_DCG_ModStDev

Индикатор iDCG ModStDev.

Trend Trend

Определяет интенсивность и направление тренда.

Range Range

Индикатор Range показывает индекс расширения диапазона и является рассчитывающим рынок осциллятором.