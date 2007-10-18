Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Lsma - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 5887
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор: mandorr
LSMA используется для подтверждения противотрендовых сигналов.
TTF
Классический индикатор TTF со сглаживающим методом T3 и линиями сигнала.i_DCG_ModStDev
Индикатор iDCG ModStDev.