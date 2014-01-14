Participe de nossa página de fãs
LSMA - indicador para MetaTrader 5
- 1729
Autor real:
mandor.
Típica média móvel que pode utilizar todos os métodos de análise técnica como a média móvel simples. A vantagem deste indicador em comparação da média móvel clássica talvez seja distinguida somente quando ela for usada nos Expert Advisors.
Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em mql4.com em 18.10.2007.
Fig.1 Indicador LSMA
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1499
