Autor real:

mandor.

Típica média móvel que pode utilizar todos os métodos de análise técnica como a média móvel simples. A vantagem deste indicador em comparação da média móvel clássica talvez seja distinguida somente quando ela for usada nos Expert Advisors.

Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em mql4.com em 18.10.2007.

Fig.1 Indicador LSMA