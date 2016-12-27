Dmitry Burgazli

La media móvil con el período que se cambia durante la tendencia.

El indicador utiliza las clases de la librería SmoothAlgorithms.mqh (debe copiarse en la <carpeta_de_datos_del_terminal>\MQL5\Include). Estas clases han sido descritas detalladamente en el artículo "Promediación de series de precios para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".

Por primera vez este indicador fue implementado en MQL4 y fue publicado en Code Base el 27.12.2012.





Fig. 1. Indicador d_XMA