d_XMA - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
831
(16)
d_xma.mq5 (9.21 KB) ver
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ver
Autor real:

Dmitry Burgazli

La media móvil con el período que se cambia durante la tendencia.

El indicador utiliza las clases de la librería SmoothAlgorithms.mqh (debe copiarse en la <carpeta_de_datos_del_terminal>\MQL5\Include). Estas clases han sido descritas detalladamente en el artículo "Promediación de series de precios para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".

Por primera vez este indicador fue implementado en MQL4 y fue publicado en Code Base el 27.12.2012.


Fig. 1. Indicador d_XMA

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/14962

