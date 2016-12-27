CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Asesores Expertos

Exp_WPR_Histogram - Asesor Experto para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
950
Ranking:
(12)
Publicado:
\MQL5\Include\
tradealgorithms.mqh (60.9 KB) ver
\MQL5\Indicators\
wpr_histogram.mq5 (6.8 KB) ver
\MQL5\Experts\
exp_wpr_histogram.mq5 (6.54 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Sistema de trading a base de las señales del indicador WPR_Histogram. La señal para ejecutar la operación se forma en el momento del cierre de la barra si el color del histograma ha cambiado del gris neutral al rojo o azul claro, es decir cuando el oscilador WRP ha entrado en la zona de sobrecompra o sobreventa.

Para que el EA funcione correctamente, el archivo compilado del indicador WPR_Histogram.ex5 debe ubicarse en la carpeta <carpeta_de_datos_del_terminal>\MQL5\Indicators.

Hay que tomar en cuenta que el archivo de la librería TradeAlgorithms.mqh está destinado para el uso de los EAs con los brokers que ofrecen el spread no nulo y la posibilidad de establecer Stop Loss y Take Profit simultáneamente con la apertura de la posición. Puede descargar otras variantes de esta librería siguiendo el enlace Trade Algorithms.

Durante las pruebas mostradas a continuación, se utilizaban los parámetros predefinidos del EA. No se utilizaban Stop Loss y Take Profit durante las pruebas.


Fig. 1. Ejemplos de las operaciones en el gráfico

Fig. 1. Ejemplos de las operaciones en el gráfico

Resultados de las pruebas para 2015 con GBPJPY H4:

Fig. 2. Gráfico de resultados de las pruebas

Fig. 2. Gráfico de resultados de las pruebas

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/14953

Exp_MFI_Histogram Exp_MFI_Histogram

Sistema de trading a base de las señales del indicador MFI_Histogram.

Exp_RSI_Histogram Exp_RSI_Histogram

Sistema de trading a base de las señales del indicador RSI_Histogram.

MAOscillatorHist_HTF MAOscillatorHist_HTF

El oscilador estocástico con el apagamiento del ruido MAOscillatorHist permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada.

d_XMA d_XMA

La media móvil con el período que se cambia durante la tendencia.