Exp_MAOscillatorHist - Asesor Experto para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
746
(14)
Sistema de trading a base de las señales del indicador MAOscillatorHist. La señal para ejecutar la operación se forma en el momento del cierre de la barra si la dirección del movimiento del histograma ha cambiado.

Para que el EA funcione correctamente, el archivo compilado del indicador MAOscillatorHist.ex5 debe ubicarse en la carpeta <carpeta_de_datos_del_terminal>\MQL5\Indicators.

Hay que tomar en cuenta que el archivo de la librería TradeAlgorithms.mqh está destinado para el uso de los EAs con los brokers que ofrecen el spread no nulo y la posibilidad de establecer Stop Loss y Take Profit simultáneamente con la apertura de la posición. Puede descargar otras variantes de esta librería siguiendo el enlace Trade Algorithms.

Durante las pruebas mostradas a continuación, se utilizaban los parámetros predefinidos del EA. No se utilizaban Stop Loss y Take Profit durante las pruebas.


Fig. 1. Ejemplos de las operaciones en el gráfico

Resultados de simulación para el año 2015 en EURUSD H12:

Fig. 2. Gráfico de resultados de las pruebas

d_XMA d_XMA

La media móvil con el período que se cambia durante la tendencia.

MAOscillatorHist_HTF MAOscillatorHist_HTF

El oscilador estocástico con el apagamiento del ruido MAOscillatorHist permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada.

Exp_RVI_Histogram Exp_RVI_Histogram

Sistema de trading a base de las señales del indicador RVI_Histogram.

RVI_Histogram_HTF RVI_Histogram_HTF

El oscilador RVI_Histogram permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada.