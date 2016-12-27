CodeBaseSecciones
MAOscillatorHist_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
maoscillatorhist.mq5 (9.79 KB) ver
maoscillatorhist_htf.mq5 (9.81 KB) ver
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ver
El oscilador estocástico con el apagamiento del ruido MAOscillatorHist permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Período del gráfico del indicador (timeframe)

Para el funcionamiento del indicador, el indicador MAOscillatorHist.mq5 debe ubicarse en la <carpeta_de_datos_del_terminal>\MQL5\Indicators.


Fig. 1. Indicador MAOscillatorHist_HTF

Exp_WPR_Histogram Exp_WPR_Histogram

Sistema de trading a base de las señales del indicador WPR_Histogram.

Exp_MFI_Histogram Exp_MFI_Histogram

Sistema de trading a base de las señales del indicador MFI_Histogram.

d_XMA d_XMA

La media móvil con el período que se cambia durante la tendencia.

Exp_MAOscillatorHist Exp_MAOscillatorHist

Sistema de trading a base de las señales del indicador MAOscillatorHist.