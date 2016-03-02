CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

d_XMA - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2185
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
Обновлен:
d_xma.mq5 (9.21 KB) просмотр
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) просмотр
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Реальный автор:

Дмитрий Бургазли

Скользящая средняя с изменяющимся в моменты тренда периодом.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 27.12.2012

Рис.1. Индикатор d_XMA

Рис.1. Индикатор d_XMA

MAOscillatorHist_HTF MAOscillatorHist_HTF

Стохастический осциллятор с подавлением шума MAOscillatorHist с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Multicurrency Expert Multicurrency Expert

Мультивалютный (10 валютных пар) безындикаторный советник.

Exp_MAOscillatorHist Exp_MAOscillatorHist

Торговая система, построенная на сигналах индикатора MAOscillatorHist.

CCI_Histogram CCI_Histogram

Классический Commodity Channel Index в виде гистограммы с цветовой индикацией вхождения в зоны перекупленности и перепроданности.