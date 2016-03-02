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d_XMA - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор:
Дмитрий Бургазли
Скользящая средняя с изменяющимся в моменты тренда периодом.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 27.12.2012
Рис.1. Индикатор d_XMA
Стохастический осциллятор с подавлением шума MAOscillatorHist с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.Multicurrency Expert
Мультивалютный (10 валютных пар) безындикаторный советник.
Торговая система, построенная на сигналах индикатора MAOscillatorHist.CCI_Histogram
Классический Commodity Channel Index в виде гистограммы с цветовой индикацией вхождения в зоны перекупленности и перепроданности.