Реальный автор:

Дмитрий Бургазли

Скользящая средняя с изменяющимся в моменты тренда периодом.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 27.12.2012

Рис.1. Индикатор d_XMA