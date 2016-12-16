コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

d_XMA - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
833
評価:
(16)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
d_xma.mq5 (9.21 KB) ビュー
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

実際の著者：

Dmitry Burgazli

トレンド中に変化する期間を伴う移動平均線です。

この指標は SmoothAlgorithms.mqh ライブラリクラスを使用します（ <terminal_data_folder>\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

この指標は元々MQL4で実装されコードベースで2012年12月27日に公開されました。

図1　d_XMA指標

図1　d_XMA指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14962

MAOscillatorHist_HTF MAOscillatorHist_HTF

ノイズ低減を伴い入力パラメータで利用可能な時間枠選択オプションを持つMAOscillatorHistストキャスティクスです。

Exp_WPR_Histogram Exp_WPR_Histogram

WPR_Histogram指標のシグナルに基づいた取引システムです。

Exp_MAOscillatorHist Exp_MAOscillatorHist

MAOscillatorHist指標のシグナルに基づいた取引システムです。

Exp_RVI_Histogram Exp_RVI_Histogram

RVI_Histogram指標のシグナルに基づく取引システムです。