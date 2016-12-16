実際の著者：

Dmitry Burgazli

トレンド中に変化する期間を伴う移動平均線です。

この指標は SmoothAlgorithms.mqh ライブラリクラスを使用します（ <terminal_data_folder>\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

この指標は元々MQL4で実装されコードベースで2012年12月27日に公開されました。

図1 d_XMA指標