d_XMA - MetaTrader 5のためのインディケータ
実際の著者：
Dmitry Burgazli
トレンド中に変化する期間を伴う移動平均線です。
この指標は SmoothAlgorithms.mqh ライブラリクラスを使用します（ <terminal_data_folder>\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。
この指標は元々MQL4で実装されコードベースで2012年12月27日に公開されました。
図1 d_XMA指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14962
MAOscillatorHist_HTF
ノイズ低減を伴い入力パラメータで利用可能な時間枠選択オプションを持つMAOscillatorHistストキャスティクスです。Exp_WPR_Histogram
WPR_Histogram指標のシグナルに基づいた取引システムです。
Exp_MAOscillatorHist
MAOscillatorHist指標のシグナルに基づいた取引システムです。Exp_RVI_Histogram
RVI_Histogram指標のシグナルに基づく取引システムです。