真实作者:
Dmitry Burgazli
在趋势中改变周期的移动平均指标。
本指标使用了 SmoothAlgorithms.mqh 库文件中的类 (复制到 <terminal_data_folder>\MQL5\Include)，这些类的使用在文章"不使用额外缓冲区进行中间计算的平均价格序列"有详尽描述。
本指标最初是使用MQL4语言编写，于2012年12月27日发布在代码库中。
图1. d_XMA 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/14962
