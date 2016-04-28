代码库部分
d_XMA - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
d_xma.mq5 (9.21 KB) 预览
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) 预览
真实作者:

Dmitry Burgazli

在趋势中改变周期的移动平均指标。

本指标使用了 SmoothAlgorithms.mqh 库文件中的类 (复制到 <terminal_data_folder>\MQL5\Include)，这些类的使用在文章"不使用额外缓冲区进行中间计算的平均价格序列"有详尽描述。

本指标最初是使用MQL4语言编写，于2012年12月27日发布在代码库中。

图1. d_XMA 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/14962

