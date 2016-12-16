CodeBaseKategorien
d_XMA - Indikator für den MetaTrader 5

Echter Autor:

Dmitry Burgazli

Ein gleitender Durchschnitt dessen Periode sich während des Trends ändert.

Der Indikator verwendet die SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen(müssen in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung von Klassen wurde ausführlich im Artikel "Mitteln von Kursreihen für sofortige Berechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.

Ursprünglich wurde dieser Indikator in MQL4 geschrieben und erstmals veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 27.12.2012.

Abb.1. Der d_XMA Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14962

