В отличие от классической средней, период уменьщается при тренде. Минимальное величина периода средней =2.

pMA - период скользящей средней.

metod - метод скользящей средней. Соответствует одному из четырех методов: 0 - Simple (простая средняя), 1 - Exponential (экспоненциальная средняя),

2 - Smoothed (сглаженная средняя), 3 - Linear Weighted (линейно-взвешенная).

cena - цена, по которой считается средняя. Может принимать одно из семи значений: 0 - Close (по ценам закрытия), 1 - Open (по ценам открытия),

2 - High (по максимумам свечей), 3 - Low (по минимумам свечей), 4 - Median Price (по средней цене (High+Low)/2),

5 - Typical Price (по типичной цене (High+Low+Close)/3), 6 - Weighted Close (по взвешенной цене закрытия (High+Low+Close+Close)/4).