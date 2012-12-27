Ставь лайки и следи за новостями
d_MA - индикатор для MetaTrader 4
- 6897
В отличие от классической средней, период уменьщается при тренде. Минимальное величина периода средней =2.
pMA - период скользящей средней.
metod - метод скользящей средней. Соответствует одному из четырех методов: 0 - Simple (простая средняя), 1 - Exponential (экспоненциальная средняя),
2 - Smoothed (сглаженная средняя), 3 - Linear Weighted (линейно-взвешенная).
cena - цена, по которой считается средняя. Может принимать одно из семи значений: 0 - Close (по ценам закрытия), 1 - Open (по ценам открытия),
2 - High (по максимумам свечей), 3 - Low (по минимумам свечей), 4 - Median Price (по средней цене (High+Low)/2),
5 - Typical Price (по типичной цене (High+Low+Close)/3), 6 - Weighted Close (по взвешенной цене закрытия (High+Low+Close+Close)/4).
