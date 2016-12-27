Autor real:

Dmitry Burgazli

Uma média móvel com o período que muda durante a tendência.

O indicador usa classes de biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (Copie para <terminal_data_folder>\MQL5\Include). O uso das classes foi completamente descrito no artigo "Série de Preços Médios para Cálculos Intermediários sem Utilizar Buffers Adicionais".

O indicador foi originalmente escrito no MQL4 e foi publicado pela primeira vez na Base de Códigos em 27.12.2012.

Fig.1. O indicador d_XMA