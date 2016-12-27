CodeBaseSeções
Indicadores

d_XMA - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizações:
931
Avaliação:
(16)
Publicado:
Atualizado:
d_xma.mq5 (9.21 KB)
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB)
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor real:

Dmitry Burgazli

Uma média móvel com o período que muda durante a tendência.

O indicador usa classes de biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (Copie para <terminal_data_folder>\MQL5\Include). O uso das classes foi completamente descrito no artigo "Série de Preços Médios para Cálculos Intermediários sem Utilizar Buffers Adicionais".

O indicador foi originalmente escrito no MQL4 e foi publicado pela primeira vez na Base de Códigos em 27.12.2012.

Fig.1. O indicador d_XMA

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14962

