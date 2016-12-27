Participe de nossa página de fãs
d_XMA - indicador para MetaTrader 5
Visualizações: 931
- 931
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
Autor real:
Dmitry Burgazli
Uma média móvel com o período que muda durante a tendência.
O indicador usa classes de biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (Copie para <terminal_data_folder>\MQL5\Include). O uso das classes foi completamente descrito no artigo "Série de Preços Médios para Cálculos Intermediários sem Utilizar Buffers Adicionais".
O indicador foi originalmente escrito no MQL4 e foi publicado pela primeira vez na Base de Códigos em 27.12.2012.
Fig.1. O indicador d_XMA
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14962
