QQEA 是外汇振荡器，一个平凡的名字，在移动平均线和 RSI 技术指标的基础上实现。根据 QQEA 指标的用户评估, 它比它的 "兄弟" - 另一个经典振荡器略有延迟。
指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 的库类（必须被复制到 客户端文件夹\MQL5\Include）。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging price series for intermediate calculations without using additional buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"。
图例.1 QQEA - 定性定量估测指标
