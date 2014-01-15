Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
R-Squared_v1 - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1405
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
R-Squared es un indicador de regresión lineal. A pesar de que el indicador visualmente parece un oscilador es necesario recordar que calcula la "fiabilidad" de la tendencia actual.
El indicador R-Squared apareció en el MetaTrader 4 de MetaStock. Por tanto se puede encontrar la descripción de su funcionamiento en dicho terminal. Se debe tener en cuenta que minentras más elevado sea el valor del indicador R-Squared, es más probable que la nueva tendencia sea estadísticamente importante. Dependiendo del periodo, la fuerza crítical de una tendencia disminuye.
Fig.1 Indicador R-Squared_v1
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1494
El QQEA es un oscilador Forex con un mediocre nombre, trazado sobre la base de las Medias Móviles y el indicador técnico RSI.ant-GUBreakout
Indicador para mostrar los rangos de tiempo
El indicador de tendencia SlopeDirectionLine con la capacidad de cambiar los algoritmos de promedio y activación de alertas, notificaciones push y envío de mensajes de correo electrónico.Paromon
El indicador dibuja la línea de apertura del día y los valores máximo y mínimo del precio.