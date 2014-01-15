CodeBaseSecciones
R-Squared_v1 - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
R-Squared es un indicador de regresión lineal. A pesar de que el indicador visualmente parece un oscilador es necesario recordar que calcula la "fiabilidad" de la tendencia actual.

El indicador R-Squared apareció en el MetaTrader 4 de MetaStock. Por tanto se puede encontrar la descripción de su funcionamiento en dicho terminal. Se debe tener en cuenta que minentras más elevado sea el valor del indicador R-Squared, es más probable que la nueva tendencia sea estadísticamente importante. Dependiendo del periodo, la fuerza crítical de una tendencia disminuye.

Fig.1 Indicador R-Squared_v1

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1494

