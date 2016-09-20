実際の著者：

Roman Ignatov

QQEAは移動平均とRSIテクニカル指標に基づいて描かれた平凡な名前の外国為替オシレータです。QQEA指標のユーザによると、 その遅れはほかの典型的なオシレータより少ないです。

この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

図1 Qualitative Quantitative Estimation 指標