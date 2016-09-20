コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

QQEA - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
ビュー:
1229
評価:
(21)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ビュー
qqea.mq5 (8.27 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

実際の著者：

Roman Ignatov

QQEAは移動平均とRSIテクニカル指標に基づいて描かれた平凡な名前の外国為替オシレータです。QQEA指標のユーザによると、 その遅れはほかの典型的なオシレータより少ないです。

この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

図1 Qualitative Quantitative Estimation 指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1495

