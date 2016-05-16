und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
QQEA - Indikator für den MetaTrader 5
Wirklicher Autor:
Roman Ignatov
QQEA ist ein Forex Oszillator mit unauffälligen Namen rechnend auf Basis eines gleitenden Durchschnitts und des technischen Indikators RSI. Laut den Nutzern des QQEA, hat er weniger Verzögerung als seine "Brüder" - andere klassische Oszillatoren.
Der Indikator verwendet die Klassen der SmoothAlgorithms.mqh-Bibliothek (muss im Verzeichnis terminal_data_folder\MQL5\Include liegen). Die Arbeit mit diesen Klassen wird ausführlich im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.
Abb.1 Der Qualitative Quantitative Estimation Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1495
