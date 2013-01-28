Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
QQEA - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 4393
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Реальный автор:
Roman Ignatov
QQEA – осциллятор Форекс с ничем не примечательным названием, строится на основе скользящих средних и технического индикатора RSI.
По словам пользователей индикатора QQEA, он является менее запаздывающим, чем его "собратья" - другие классические осцилляторы.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Рис.1 Индикатор Qualitative Quantitative Estimation
R-squared – индикатор линейной регрессии для расчёта "состоятельности" имеющегося трендаSlopeDirectionLine
Трендовый индикатор SlopeDirectionLine с возможностью менять алгоритмы усреднений и подачей алертов, push-уведомлений и почтовых сообщений.
Индикатор отображения временных диапазонов.EAX_Mysql - MySQL library
Библиотека, которая предоставляет простой интерфейс для работы с MySQL