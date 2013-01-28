CodeBaseРазделы
Индикаторы

QQEA - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
4393
(21)
Реальный автор:

Roman Ignatov

QQEA – осциллятор Форекс с ничем не примечательным названием, строится на основе скользящих средних и технического индикатора RSI.

По словам пользователей индикатора QQEA, он является менее запаздывающим, чем его "собратья" - другие классические осцилляторы.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Рис.1 Индикатор Qualitative Quantitative Estimation

