Autor real:

Roman Ignatov

QQEA é oscilador Forex com um nome indistinto, desenhado a partir das médias móveis e do indicador técnico RSI. De acordo com os usuários do indicador QQEA, ele possui uma latência menor que seus "irmãos" - outros osciladores clássicos.

Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Fig.1 Indicador Qualitative Quantitative Estimation