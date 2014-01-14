Participe de nossa página de fãs
QQEA - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
Roman Ignatov
QQEA é oscilador Forex com um nome indistinto, desenhado a partir das médias móveis e do indicador técnico RSI. De acordo com os usuários do indicador QQEA, ele possui uma latência menor que seus "irmãos" - outros osciladores clássicos.
Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".
Fig.1 Indicador Qualitative Quantitative Estimation
