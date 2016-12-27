La estrategia comercial de este indicador fue aprobada en el Campeonato de 2012.

Fig. 1. EA multidivisas en el Campeonato de 2012.

Cuando se inicia el EA, se abren las posiciones para todas las divisas establecidas con el volumen mínimo. Una vez que la posición se haga de pérdidas, ella «da la vuelta». Si la posición es rentable, se incrementa. Al llegar al beneficio o pérdida total establecida en el valor de los parámetros de entrada, todas las posiciones se cierran forzosamente.





Los resultados de la prueba del Asesor Experto se muestran en la siguiente imagen.

Fig. 2. Resultados de la prueba para el febrero de 2016.

El número de los pares de divisas es ilimitado. Simplemente, hay que editar el código y añadir o excluir los pares necesarios.

Si se añade el filtro, los resultados del trading van a ser más constantes y rentables.

Considere este EA como una plantilla base a la que se le puede añadir una funcionalidad deseada.

Recomendaciones: