Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Multicurrency Expert - Asesor Experto para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1417
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
La estrategia comercial de este indicador fue aprobada en el Campeonato de 2012.
Fig. 1. EA multidivisas en el Campeonato de 2012.
Cuando se inicia el EA, se abren las posiciones para todas las divisas establecidas con el volumen mínimo. Una vez que la posición se haga de pérdidas, ella «da la vuelta». Si la posición es rentable, se incrementa. Al llegar al beneficio o pérdida total establecida en el valor de los parámetros de entrada, todas las posiciones se cierran forzosamente.
Los resultados de la prueba del Asesor Experto se muestran en la siguiente imagen.
Fig. 2. Resultados de la prueba para el febrero de 2016.Recomendaciones:
- El número de los pares de divisas es ilimitado. Simplemente, hay que editar el código y añadir o excluir los pares necesarios.
- Si se añade el filtro, los resultados del trading van a ser más constantes y rentables.
- Considere este EA como una plantilla base a la que se le puede añadir una funcionalidad deseada.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/14940
Indicador clásico RVI en forma del histograma con la indicación en color de la entrada en las zonas de sobrecompra y sobreventa, y la nube en color entre la línea de señal y oscilador para indicar el cruce del oscilador.Stochastic_Histogram
Indicador clásico Stochastic Oscillator en forma del histograma con la indicación en color de la entrada en las zonas de sobrecompra y sobreventa, y la nube en color entre la línea de señal y oscilador para indicar el cruce del oscilador.
Sistema de trading a base de las señales del indicador RSI_Histogram.Exp_MFI_Histogram
Sistema de trading a base de las señales del indicador MFI_Histogram.