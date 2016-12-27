Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Stochastic_Histogram - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1001
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Indicador clásico Stochastic Oscillator en forma del histograma con la indicación en color de la entrada en las zonas de sobrecompra y sobreventa, y la nube en color entre la línea de señal y oscilador para indicar el cruce del oscilador.
Fig. 1. Indicador Stochastic_Histogram
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/14933
Indicador clásico MFI en forma del histograma con la indicación en color de la entrada en las zonas de sobrecompra y sobreventa.WPR_Histogram
Indicador clásico WPR en forma del histograma con la indicación en color de la entrada en las zonas de sobrecompra y sobreventa.
Indicador clásico RVI en forma del histograma con la indicación en color de la entrada en las zonas de sobrecompra y sobreventa, y la nube en color entre la línea de señal y oscilador para indicar el cruce del oscilador.Multicurrency Expert
Es un EA multidivisas sin indicador (10 pares de divisas).