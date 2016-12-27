A estratégia de negociação implementada neste Expert Advisor foi testada durante o Campeonato em 2012.

Fig. 1. O EA multi moedas no ATC de 2012.

Após anexado, o Expert Advisor abre as posições todos os pares das moeda especificados com o volume mínimo. Uma vez que uma posição se torna perdedora, ela é revertida. Se uma posição é rentável, seu volume é aumentado. Ao atingir o valor total de lucro ou perda especificado nos parâmetros, todas as posições são fechadas.

A figura a seguir mostra os resultados dos testes do Expert Advisor.

Fig. 2. Resultados dos testes para fevereiro de 2016.

Recomendações: