Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Multicurrency Expert - expert para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1116
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
A estratégia de negociação implementada neste Expert Advisor foi testada durante o Campeonato em 2012.
Fig. 1. O EA multi moedas no ATC de 2012.
Após anexado, o Expert Advisor abre as posições todos os pares das moeda especificados com o volume mínimo. Uma vez que uma posição se torna perdedora, ela é revertida. Se uma posição é rentável, seu volume é aumentado. Ao atingir o valor total de lucro ou perda especificado nos parâmetros, todas as posições são fechadas.
A figura a seguir mostra os resultados dos testes do Expert Advisor.
Fig. 2. Resultados dos testes para fevereiro de 2016.
Recomendações:
- Você pode usar quantos pares de moedas quiser. Você só precisará editar o código no EA e adicionar ou excluir os pares.
- Os resultados de negociação serão mais estáveis se você adicionar um filtro.
- Considere este EA como um modelo básico, ao qual você pode adicionar a funcionalidade que você precisa.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14940
O oscilador RVI clássico, implementado como um histograma, com uma indicação de cor para entrar nas áreas sobrecompradas e sobrevendidas, tal como uma nuvem colorida entre a linha de sinal e o oscilador, para indicar as intersecções do oscilador.Stochastic_Histogram
O Oscilador Estocástico clássico, implementado como um histograma, com uma indicação de cor para entrar nas áreas sobrecompradas e sobrevendidas, tal como uma nuvem colorida entre a linha de sinal e o oscilador, para indicar as interseções do oscilador.
Um sistema de negociação baseado nos sinais do indicador RSI_Histogram.Exp_MFI_Histogram
Um sistema de negociação baseado nos sinais do indicador MFI_Histogram.