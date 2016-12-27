CodeBaseSeções
A estratégia de negociação implementada neste Expert Advisor foi testada durante o Campeonato em 2012.

Fig. 1. Os resultados do Expert Advisor análogo, foram testados durante o Campeonato Automatizado de Negociação do MQL5 em 2012.

Após anexado, o Expert Advisor abre as posições todos os pares das moeda especificados com o volume mínimo. Uma vez que uma posição se torna perdedora, ela é revertida. Se uma posição é rentável, seu volume é aumentado. Ao atingir o valor total de lucro ou perda especificado nos parâmetros, todas as posições são fechadas.

A figura a seguir mostra os resultados dos testes do Expert Advisor.

Fig. 1. Resultados dos testes para fevereiro de 2016.

Recomendações:

  • Você pode usar quantos pares de moedas quiser. Você só precisará editar o código no EA e adicionar ou excluir os pares.
  • Os resultados de negociação serão mais estáveis se você adicionar um filtro.
  • Considere este EA como um modelo básico, ao qual você pode adicionar a funcionalidade que você precisa.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14940

