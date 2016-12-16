このエキスパートアドバイザーで実装される取引戦略は2012年の選手権でテストされました。

図1 ATC 2012での多通貨EA

エキスパートアドバイザーは、起動時には、指定されたすべての通貨ペアのポジションを最小ボリュームで開きます。不採算になったポジションは反転されます。高採算のポジションでは数量が増加されます。パラメータで指定された総損益額に達すると、すべてのポジションは決済されます。

次の図は、エキスパートアドバイザーのテスト結果を示します。

図2 2016年2月のテスト結果

推奨：