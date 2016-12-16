コードベースセクション
ポケットに対して
エキスパート

多通貨エキスパート - MetaTrader 5のためのエキスパート

Sergey Pavlov | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
このエキスパートアドバイザーで実装される取引戦略は2012年の選手権でテストされました。

図1　2012年MQL5 Automated Trading Championship （MQL5自動トレーディング選手権）でのエキスパートアドバイザーの取引結果

図1　ATC 2012での多通貨EA

エキスパートアドバイザーは、起動時には、指定されたすべての通貨ペアのポジションを最小ボリュームで開きます。不採算になったポジションは反転されます。高採算のポジションでは数量が増加されます。パラメータで指定された総損益額に達すると、すべてのポジションは決済されます。

次の図は、エキスパートアドバイザーのテスト結果を示します。

図1　2016年2月のテスト結果

図2　2016年2月のテスト結果

推奨：

  • 望むだけ多くの通貨ペアの使用が可能です。EAコードを編集してペアを追加または削除するだけで済みます。
  • フィルタを追加すると取引結果がより安定します。
  • このEAを基本テンプレートとして、必要な機能を追加することができます。

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14940

