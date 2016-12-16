無料でロボットをダウンロードする方法を見る
このエキスパートアドバイザーで実装される取引戦略は2012年の選手権でテストされました。
図1 ATC 2012での多通貨EA
エキスパートアドバイザーは、起動時には、指定されたすべての通貨ペアのポジションを最小ボリュームで開きます。不採算になったポジションは反転されます。高採算のポジションでは数量が増加されます。パラメータで指定された総損益額に達すると、すべてのポジションは決済されます。
次の図は、エキスパートアドバイザーのテスト結果を示します。
図2 2016年2月のテスト結果
推奨：
- 望むだけ多くの通貨ペアの使用が可能です。EAコードを編集してペアを追加または削除するだけで済みます。
- フィルタを追加すると取引結果がより安定します。
- このEAを基本テンプレートとして、必要な機能を追加することができます。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14940
