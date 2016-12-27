CodeBaseSecciones
Indicadores

RVI_Histogram - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
905
(15)
Indicador clásico RVI en forma del histograma con la indicación en color de la entrada en las zonas de sobrecompra y sobreventa, y la nube en color entre la línea de señal y oscilador para indicar el cruce del oscilador.


Fig. 1. Indicador RVI_Histogram

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/14934

