Asesores Expertos

Exp_RSI_Histogram - Asesor Experto para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizaciones:
989
Ranking:
(19)
Publicado:
\MQL5\Include\
tradealgorithms.mqh (60.9 KB) ver
\MQL5\Indicators\
rsi_histogram.mq5 (6.87 KB) ver
\MQL5\Experts\
exp_rsi_histogram.mq5 (6.61 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Sistema de trading a base de las señales del indicador RSI_Histogram. La señal para ejecutar la operación se forma en el momento del cierre de la barra si el color del histograma ha cambiado del gris neutral al rojo o verde claro, es decir cuando el oscilador RSI ha entrado en la zona de sobrecompra o sobreventa.

Para que el EA funcione correctamente, el archivo compilado del indicador RSI_Histogram.ex5 debe ubicarse en la carpeta <carpeta_de_datos_del_terminal>\MQL5\Indicators.

Hay que tomar en cuenta que el archivo de la librería TradeAlgorithms.mqh está destinado para el uso de los EAs con los brokers que ofrecen el spread no nulo y la posibilidad de establecer Stop Loss y Take Profit simultáneamente con la apertura de la posición. Puede descargar otras variantes de esta librería siguiendo el enlace Trade Algorithms.

Durante las pruebas mostradas a continuación, se utilizaban los parámetros predefinidos del EA. No se utilizaban Stop Loss y Take Profit durante las pruebas.


Fig. 1. Ejemplos de las operaciones en el gráfico

Resultados de las pruebas para 2015 con GBPJPY H4:

Fig. 2. Gráfico de resultados de las pruebas

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/14951

