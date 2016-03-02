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Советники

Multicurrency Expert - эксперт для MetaTrader 5

Sergey Pavlov
Sergey Pavlov

Sergey Pavlov

4.8 (29)
1. Сделаю любой ваш советник прибыльным.
2. Проведу многофакторные исследования любого вашего индикатора и предложу прибыльную торговую стратегию для него.
10 статей 17 кодов 30 тем 1120 комментариев
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(33)
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Торговая стратегия, заложенная в этом советнике, была апробирована на чемпионате 2012г.

Рис. 1. Результат торговли аналогичного советника на чемпионате по MQL5 в 2012г.

Рис. 1. Мультивалютный эксперт на чемпионате 2012г.

При старте советника открываются позиции по всем заданным валютным парам минимальным объёмом. После того как какая-то позиция становится убыточной, она "переворачивается". Если позиция оказалась прибыльной, то она наращивается. При достижении суммарной прибыли или убытка заданного во входных параметрах значения, все позиции принудительно закрываются.

Результаты тестирования советника представлены на следующем рисунке.

Рис. 1. Результаты тестирования за февраль 2016 г.

Рис. 2. Результаты тестирования за февраль 2016 г.

Советы:

  • Валютных пар может быть сколько угодно. Нужно только отредактировать код и добавить или исключить необходимые пары.
  • Если добавить фильтр, то результаты торговли станут устойчивей и прибыльней.
  • Рассматривайте данный советник как базовый шаблон, который можно нарастить необходимым функционалом.
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