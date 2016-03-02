Торговая стратегия, заложенная в этом советнике, была апробирована на чемпионате 2012г.

Рис. 1. Мультивалютный эксперт на чемпионате 2012г.

При старте советника открываются позиции по всем заданным валютным парам минимальным объёмом. После того как какая-то позиция становится убыточной, она "переворачивается". Если позиция оказалась прибыльной, то она наращивается. При достижении суммарной прибыли или убытка заданного во входных параметрах значения, все позиции принудительно закрываются.

Результаты тестирования советника представлены на следующем рисунке.

Рис. 2. Результаты тестирования за февраль 2016 г.

Советы: