Exp_MFI_Histogram - Asesor Experto para MetaTrader 5
Sistema de trading a base de las señales del indicador MFI_Histogram. La señal para ejecutar la operación se forma en el momento del cierre de la barra si el color del histograma ha cambiado del gris neutral al amarillo o verde claro, es decir cuando el oscilador MFI ha entrado en la zona de sobrecompra o sobreventa.
Para que el EA funcione correctamente, el archivo compilado del indicador MFI_Histogram.ex5 debe ubicarse en la carpeta <carpeta_de_datos_del_terminal>\MQL5\Indicators.
Hay que tomar en cuenta que el archivo de la librería TradeAlgorithms.mqh está destinado para el uso de los EAs con los brokers que ofrecen el spread no nulo y la posibilidad de establecer Stop Loss y Take Profit simultáneamente con la apertura de la posición. Puede descargar otras variantes de esta librería siguiendo el enlace Trade Algorithms.
Durante las pruebas mostradas a continuación, se utilizaban los parámetros predefinidos del EA. No se utilizaban Stop Loss y Take Profit durante las pruebas.
Fig. 1. Ejemplos de las operaciones en el gráfico
Resultados de las pruebas para 2015 con GBPJPY H6:
Fig. 2. Gráfico de resultados de las pruebas
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/14952
