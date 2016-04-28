代码库部分
EA

多币种EA交易 - MetaTrader 5EA

Sergey Pavlov
实现此EA交易的交易策略在2012年自动交易锦标赛中得到了测试。

图 1. EA交易在2012年MQL5自动交易锦标赛中的模拟测试结果。

图 1. 2012年自动交易锦标赛中的多币种EA交易。

开始运行时，此EA交易在所有指定的货币对上以最小交易量建仓，当仓位变为亏损时，就反向建仓。如果一个仓位获利，就增加它的交易量。当总利润或者亏损达到指定的参数值时，关闭所有仓位。

下图显示了EA交易的测试结果。

图 1. 2016年2月的测试结果

图 2. 2016年2月的测试结果

推荐:

  • 您想要使用多少个货币对都可以，您只需编辑EA的代码并增加或者删除货币对。
  • 如果您加上一个过滤器，交易结果将更加稳定。
  • 把这个EA交易作为基本的模板，您可以在其中加入您所需要的功能。

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/14940

