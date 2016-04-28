把经典的RVI震荡指标实现为柱形图的形式，并使用颜色指示进入超买和超卖区域，另外在信号线和震荡指标之间还有彩色云指示振荡指标的交叉。

把经典的随机震荡指标实现为柱形图的形式，并且使用颜色指示正在进入超买和超卖区域，还在信号线和震荡指标之间使用彩色云指示震荡指标的交叉。