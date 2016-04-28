请观看如何免费下载自动交易
实现此EA交易的交易策略在2012年自动交易锦标赛中得到了测试。
图 1. 2012年自动交易锦标赛中的多币种EA交易。
开始运行时，此EA交易在所有指定的货币对上以最小交易量建仓，当仓位变为亏损时，就反向建仓。如果一个仓位获利，就增加它的交易量。当总利润或者亏损达到指定的参数值时，关闭所有仓位。
下图显示了EA交易的测试结果。
图 2. 2016年2月的测试结果
推荐:
- 您想要使用多少个货币对都可以，您只需编辑EA的代码并增加或者删除货币对。
- 如果您加上一个过滤器，交易结果将更加稳定。
- 把这个EA交易作为基本的模板，您可以在其中加入您所需要的功能。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/14940
