CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Expert Advisors

Multicurrency Expert - Experte für den MetaTrader 5

Sergey Pavlov | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
1101
Rating:
(33)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Die in diesem Expert Advisor implementierte Handelsstrategie wurde während der Championship 2012 getestet.

Abb. 1. Handelsergebnisse des Exper Advisors sind analog zur MQL5 Automated Trading Championship von 2012.

Abb. 1. Der Multi-Currency EA bei der ATC 2012.

Beim Start öffnet den Expert Advisor Positionen aller angegebenen Währungspaare mit minimalen Volumen. Sobald eine Position in den Verlust läuft wird sie umgekehrt. Wenn eine Position profitabel ist, wird ihr Volumen vergrößert. Sobald der in den Parametern angegwebene maximale Gewinn oder Verlust erreicht ist, werden alle Positionen geschlossen.

Die foglende Abbildung zeigt die Testergebnisse des Expert Advisors.

Abb. 1. Testergebnisse für Februar 2016

Abb. 2. Testergebnisse für Februar 2016

Empfehlungen:

  • Sie können so viele Währungspaare verwenden wie Sie möchten. Sie müssen nur den EA-Code bearbeiten und Paaren hinzufügen oder löschen.
  • Handelsergebnisse werden stabiler, wenn Sie einen Filter hinzufügen.
  • Betrachten Sie diesen EA als eine grundlegende Vorlage zu der Sie die Funtionalität hinzufügen können, die Sie brauchen.

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14940

RVI_Histogram RVI_Histogram

Der klassische RVI Oscillator implementiert als ein Histogramm mit Farbanzeige bei Eintritt in die Überkauft- und Überverkauftzonen.

Stochastic_Histogram Stochastic_Histogram

Der klassische Stochastic Oscillator implementiert als ein Histogramm mit Farbanzeige bei Eintritt in die Überkauft- und Überverkauftzonen.

Exp_RSI_Histogram Exp_RSI_Histogram

Handelssystem basierend auf den Signalen des RSI_Histogram Indikators.

Exp_MFI_Histogram Exp_MFI_Histogram

Handelssystem basierend auf den Signalen des MFI_Histogram Indikators.