Die in diesem Expert Advisor implementierte Handelsstrategie wurde während der Championship 2012 getestet.
Abb. 1. Der Multi-Currency EA bei der ATC 2012.
Beim Start öffnet den Expert Advisor Positionen aller angegebenen Währungspaare mit minimalen Volumen. Sobald eine Position in den Verlust läuft wird sie umgekehrt. Wenn eine Position profitabel ist, wird ihr Volumen vergrößert. Sobald der in den Parametern angegwebene maximale Gewinn oder Verlust erreicht ist, werden alle Positionen geschlossen.
Die foglende Abbildung zeigt die Testergebnisse des Expert Advisors.
Abb. 2. Testergebnisse für Februar 2016
Empfehlungen:
- Sie können so viele Währungspaare verwenden wie Sie möchten. Sie müssen nur den EA-Code bearbeiten und Paaren hinzufügen oder löschen.
- Handelsergebnisse werden stabiler, wenn Sie einen Filter hinzufügen.
- Betrachten Sie diesen EA als eine grundlegende Vorlage zu der Sie die Funtionalität hinzufügen können, die Sie brauchen.
