Indicadores

PriceGrid - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
954
Ranking:
(20)
Publicado:
PriceGrid.mq5 (6.6 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
Este indicador dibuja la cuadrícula de precios a base de los niveles redondeados a unos dígitos.

Parámetros de entrada:

//+----------------------------------------------+
//|Parámetros de entrada del indicador                   | 
//+----------------------------------------------+
input string  SirName="PriceGrid";          //La primera parte del nombre de los objetos gráficos
input uint  Digits_=2;                      //número de los dígitos
input uint  Total=20;                       //número de los bloque de la cuadrícula arriba o debajo del precio
input color  Color_ = clrBlueViolet;        //color del nivel
input STYLE  Style_ = DASHDOTDOT_;          //estilo de la línea del nivel
input Width  Width_ = Width_1;              //grosor de la línea del nivel


Fig. 1. Indicador PriceGrid

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/14916

