PriceGrid - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 954
- Ranking:
-
- Publicado:
Este indicador dibuja la cuadrícula de precios a base de los niveles redondeados a unos dígitos.
Parámetros de entrada:
//+----------------------------------------------+ //|Parámetros de entrada del indicador | //+----------------------------------------------+ input string SirName="PriceGrid"; //La primera parte del nombre de los objetos gráficos input uint Digits_=2; //número de los dígitos input uint Total=20; //número de los bloque de la cuadrícula arriba o debajo del precio input color Color_ = clrBlueViolet; //color del nivel input STYLE Style_ = DASHDOTDOT_; //estilo de la línea del nivel input Width Width_ = Width_1; //grosor de la línea del nivel
Fig. 1. Indicador PriceGrid
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/14916
