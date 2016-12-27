CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

ColorXMACDCandle - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
819
Ranking:
(12)
Publicado:
Actualizado:
ColorXMACDCandle.mq5 (11.37 KB) ver
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Indicador ColorXMACD en forma de velas. Las velas aparecen como resultado del procesamiento de las series temporales de precios correspondientes llevado a cabo por el algoritmo del indicador ColorXMACD.

En muchas situaciones, este enfoque puede ser más informativo para el análisis.

El indicador utiliza las clases de la librería SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiarla en carpeta_ de_datos_del_terminal\MQL5\Include). Cómo trabajar con las clases se describe detalladamente en el artículo «Promedio de las series de precio sin búferes adicionales para cálculos intermedios».


Fig. 1. Indicador ColorXMACDCandle

Fig. 1. Indicador ColorXMACDCandle

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/14914

MAOscillator MAOscillator

Es un oscilador simple a base de la diferencia entre los valores de dos MA, tanto de períodos diferentes como del mismo período, pero con el «retardo» de unas barras.

FastStochastic_HTF FastStochastic_HTF

El oscilador estocástico con el apagamiento del ruido FastStochastic permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada.

PriceGrid PriceGrid

Este indicador dibuja la cuadrícula de precios a base de los niveles redondeados a unos dígitos.

RSI_Histogram RSI_Histogram

Indicador clásico RSI en forma del histograma con la indicación en color de la entrada en las zonas de sobrecompra y sobreventa.