ColorXMACDCandle - indicador para MetaTrader 5
Indicador ColorXMACD en forma de velas. Las velas aparecen como resultado del procesamiento de las series temporales de precios correspondientes llevado a cabo por el algoritmo del indicador ColorXMACD.
En muchas situaciones, este enfoque puede ser más informativo para el análisis.
El indicador utiliza las clases de la librería SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiarla en carpeta_ de_datos_del_terminal\MQL5\Include). Cómo trabajar con las clases se describe detalladamente en el artículo «Promedio de las series de precio sin búferes adicionales para cálculos intermedios».
Fig. 1. Indicador ColorXMACDCandle
Es un oscilador simple a base de la diferencia entre los valores de dos MA, tanto de períodos diferentes como del mismo período, pero con el «retardo» de unas barras.FastStochastic_HTF
El oscilador estocástico con el apagamiento del ruido FastStochastic permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada.
Este indicador dibuja la cuadrícula de precios a base de los niveles redondeados a unos dígitos.RSI_Histogram
Indicador clásico RSI en forma del histograma con la indicación en color de la entrada en las zonas de sobrecompra y sobreventa.