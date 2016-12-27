Indicador ColorXMACD en forma de velas. Las velas aparecen como resultado del procesamiento de las series temporales de precios correspondientes llevado a cabo por el algoritmo del indicador ColorXMACD.

En muchas situaciones, este enfoque puede ser más informativo para el análisis.

El indicador utiliza las clases de la librería SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiarla en carpeta_ de_datos_del_terminal\MQL5\Include). Cómo trabajar con las clases se describe detalladamente en el artículo «Promedio de las series de precio sin búferes adicionales para cálculos intermedios».





Fig. 1. Indicador ColorXMACDCandle