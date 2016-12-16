無料でロボットをダウンロードする方法を見る
この指標は、数桁に丸められたレベルの価格グリッドをプロットします。
入力パラメータ：
//+----------------------------------------------+ //| 指標の入力パラメータ | //+----------------------------------------------+ input string SirName="PriceGrid"; // グラフィックオブジェクト名の初めの部分 input uint Digits_=2; // 四捨五入後の桁数 input uint Total=20; // グリッド内のブロックのうち価格の上または下のブロックの数 input color Color_ = clrBlueViolet; // レベルの色 input STYLE Style_ = DASHDOTDOT_; // レベルの線のスタイル input Width Width_ = Width_1; // レベルの線の幅
図1 PriceGrid指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14916
