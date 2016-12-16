コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

PriceGrid - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
860
評価:
(20)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

この指標は、数桁に丸められたレベルの価格グリッドをプロットします。

入力パラメータ：

//+----------------------------------------------+
//| 指標の入力パラメータ                   |
//+----------------------------------------------+
input string  SirName="PriceGrid";          // グラフィックオブジェクト名の初めの部分
input uint  Digits_=2;                      // 四捨五入後の桁数
input uint  Total=20;                       // グリッド内のブロックのうち価格の上または下のブロックの数
input color  Color_ = clrBlueViolet;        // レベルの色
input STYLE  Style_ = DASHDOTDOT_;          // レベルの線のスタイル
input Width  Width_ = Width_1;              // レベルの線の幅

図1　PriceGrid指標

図1　PriceGrid指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/14916

ColorXMACDCandle ColorXMACDCandle

ローソク足のシーケンスとして実装されたColorXMACD指標です。

MAOscillator MAOscillator

異なる期間または同じ期間で数バーの「遅れ」を有する2つのMAの値の差に基づく単純なオシレータです。

RSI_Histogram RSI_Histogram

買わ/売られ過ぎ領域内への進入を色で表示するヒストグラムとして実装される古典的なRSI指標です。

DeMarker_Histogram DeMarker_Histogram

買わ/売られ過ぎ領域内への進入を色で表示するヒストグラムとして実装される古典的な DeMarker指標です。