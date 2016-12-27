CodeBaseSecciones
Indicadores

MAOscillator - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
839
Ranking:
(12)
Publicado:
Actualizado:
MAOscillator.mq5 (9.06 KB) ver
MAOscillatorHist.mq5 (9.79 KB) ver
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) ver
Autor real:

Vitalie Postolache

Es un oscilador simple a base de la diferencia entre los valores de dos MA, tanto de períodos diferentes («MA rápida» - «MA lenta») como del mismo período, pero con el «retardo» de unas barras (se establece con la variable iPeriod).

El indicador utiliza las clases de la librería SmoothAlgorithms.mqh (debe copiarse en la <carpeta_de_datos_del_terminal>\MQL5\Include). Estas clases han sido descritas detalladamente en el artículo "Promediación de series de precios para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".

Por primera vez, este indicador fue implementado en MQL4 y fue publicado en Code Base el 21.07.2014.


Fig. 1. Indicadores MAOscillator y MAOscillatorHist

