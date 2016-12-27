Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
MAOscillator - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 839
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Vitalie Postolache
Es un oscilador simple a base de la diferencia entre los valores de dos MA, tanto de períodos diferentes («MA rápida» - «MA lenta») como del mismo período, pero con el «retardo» de unas barras (se establece con la variable iPeriod).
El indicador utiliza las clases de la librería SmoothAlgorithms.mqh (debe copiarse en la <carpeta_de_datos_del_terminal>\MQL5\Include). Estas clases han sido descritas detalladamente en el artículo "Promediación de series de precios para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".
Por primera vez, este indicador fue implementado en MQL4 y fue publicado en Code Base el 21.07.2014.
Fig. 1. Indicadores MAOscillator y MAOscillatorHist
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/14904
El oscilador estocástico con el apagamiento del ruido FastStochastic permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada.Exp_ForexLine
Sistema de trading a base de las señales del indicador ForexLine.
Indicador ColorXMACD en forma de velas.PriceGrid
Este indicador dibuja la cuadrícula de precios a base de los niveles redondeados a unos dígitos.