Es un oscilador simple a base de la diferencia entre los valores de dos MA, tanto de períodos diferentes («MA rápida» - «MA lenta») como del mismo período, pero con el «retardo» de unas barras (se establece con la variable iPeriod).

El indicador utiliza las clases de la librería SmoothAlgorithms.mqh (debe copiarse en la <carpeta_de_datos_del_terminal>\MQL5\Include). Estas clases han sido descritas detalladamente en el artículo "Promediación de series de precios para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".

Por primera vez, este indicador fue implementado en MQL4 y fue publicado en Code Base el 21.07.2014.





Fig. 1. Indicadores MAOscillator y MAOscillatorHist