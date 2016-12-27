CodeBaseSecciones
Indicadores

DeMarker_Histogram - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
782
Ranking:
(14)
Publicado:
Indicador clásico DeMarker en forma del histograma con la indicación en color de la entrada en las zonas de sobrecompra y sobreventa.


Fig. 1. Indicador DeMarker_Histogram

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/14924

