Indicadores

PriceGrid - indicador para MetaTrader 5

O indicador traça uma grade de preço dos níveis arredondados para vários dígitos.

Parâmetros de entrada:

//+----------------------------------------------+
//| Parâmetros de entrada do indicador           |
//+----------------------------------------------+
input string  SirName="PriceGrid";          //A primeira parte do nome de objetos gráficos
input uint  Digits_=2;                      //Número de dígitos para arredondar
input uint  Total=20;                       //Número de blocos na grade acima ou abaixo do preço
input color  Color_ = clrBlueViolet;        //A cor do nível
input STYLE  Style_ = DASHDOTDOT_;          //O estilo das linhas de nível
input Width  Width_ = Width_1;              //A largura das linhas de nível

Fig.1. O indicador PriceGrid

