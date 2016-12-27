Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
PriceGrid - indicador para MetaTrader 5
O indicador traça uma grade de preço dos níveis arredondados para vários dígitos.
Parâmetros de entrada:
//+----------------------------------------------+ //| Parâmetros de entrada do indicador | //+----------------------------------------------+ input string SirName="PriceGrid"; //A primeira parte do nome de objetos gráficos input uint Digits_=2; //Número de dígitos para arredondar input uint Total=20; //Número de blocos na grade acima ou abaixo do preço input color Color_ = clrBlueViolet; //A cor do nível input STYLE Style_ = DASHDOTDOT_; //O estilo das linhas de nível input Width Width_ = Width_1; //A largura das linhas de nível
Fig.1. O indicador PriceGrid
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14916
