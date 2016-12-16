CodeBaseKategorien
PriceGrid - Indikator für den MetaTrader 5

Der Indikator zeichnet ein Preisgitter für auf bestimmte Anzahl von Stellen gerundete Ebenen.

Eingabeparameter:

//+----------------------------------------------+
//| Indikator Eingabeparameter                   |
//+----------------------------------------------+
input string  SirName="PriceGrid";          //der erste Teil des Namens eines grafischen Objektes
input uint  Digits_=2;                      //Anzahl von zu rundenden Stellen
input uint  Total=20;                       //Anzahl von Blöcken im Gitter über oder unter dem Preis
input Farbe  Farbe_ = clrBlueViolet;        //Die Farbe der Ebenen
input STYLE  Style_ = DASHDOTDOT_;          //die Linienart der Ebenenlinien
input Width  Width_ = Width_1;              //Die Breite der Ebenenlinien

Abb.1. Der PriceGrid Indikator

Abb.1. Der PriceGrid Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14916

