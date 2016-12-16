und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Der Indikator zeichnet ein Preisgitter für auf bestimmte Anzahl von Stellen gerundete Ebenen.
Eingabeparameter:
//+----------------------------------------------+ //| Indikator Eingabeparameter | //+----------------------------------------------+ input string SirName="PriceGrid"; //der erste Teil des Namens eines grafischen Objektes input uint Digits_=2; //Anzahl von zu rundenden Stellen input uint Total=20; //Anzahl von Blöcken im Gitter über oder unter dem Preis input Farbe Farbe_ = clrBlueViolet; //Die Farbe der Ebenen input STYLE Style_ = DASHDOTDOT_; //die Linienart der Ebenenlinien input Width Width_ = Width_1; //Die Breite der Ebenenlinien
Abb.1. Der PriceGrid Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14916
