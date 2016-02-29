CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

PriceGrid - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
3095
Рейтинг:
(20)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор строит ценовую сетку из округленных на несколько порядков уровней.

Входные параметры:

//+----------------------------------------------+
//| Входные параметры индикатора                 |
//+----------------------------------------------+
input string  SirName="PriceGrid";          //Первая часть имени графических объектов
input uint  Digits_=2;                      //разряд сетки
input uint  Total=20;                       //количество блоков сетки сверху или снизу от цены
input color  Color_ = clrBlueViolet;        //цвет уровня
input STYLE  Style_ = DASHDOTDOT_;          //стиль линии уровня
input Width  Width_ = Width_1;              //толщина линии уровня

Рис.1. Индикатор PriceGrid

Рис.1. Индикатор PriceGrid

DeMarker_Histogram DeMarker_Histogram

Классический индикатор DeMarker в виде гистограммы с цветовой индикацией вхождения в зоны перекупленности и перепроданности.

MAOscillator MAOscillator

Простой осциллятор на основе разницы значений двух МА, как разных периодов, так и одного периода, но с "отставанием" на несколько баров.

RSI_Histogram RSI_Histogram

Классический индикатор RSI в виде гистограммы с цветовой индикацией вхождения в зоны перекупленности и перепроданности.

WPR_Histogram WPR_Histogram

Классический индикатор WPR в виде гистограммы с цветовой индикацией вхождения в зоны перекупленности и перепроданности.