PriceGrid - индикатор для MetaTrader 5
Индикатор строит ценовую сетку из округленных на несколько порядков уровней.
Входные параметры:
//+----------------------------------------------+ //| Входные параметры индикатора | //+----------------------------------------------+ input string SirName="PriceGrid"; //Первая часть имени графических объектов input uint Digits_=2; //разряд сетки input uint Total=20; //количество блоков сетки сверху или снизу от цены input color Color_ = clrBlueViolet; //цвет уровня input STYLE Style_ = DASHDOTDOT_; //стиль линии уровня input Width Width_ = Width_1; //толщина линии уровня
Рис.1. Индикатор PriceGrid
DeMarker_Histogram
Классический индикатор DeMarker в виде гистограммы с цветовой индикацией вхождения в зоны перекупленности и перепроданности.MAOscillator
Простой осциллятор на основе разницы значений двух МА, как разных периодов, так и одного периода, но с "отставанием" на несколько баров.
RSI_Histogram
Классический индикатор RSI в виде гистограммы с цветовой индикацией вхождения в зоны перекупленности и перепроданности.WPR_Histogram
Классический индикатор WPR в виде гистограммы с цветовой индикацией вхождения в зоны перекупленности и перепроданности.