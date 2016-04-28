代码库部分
PriceGrid - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
1315
等级:
(20)
已发布:
已更新:
本指标画出了把价格四舍五入到一定点位水平的价格网格。

输入参数:

//+----------------------------------------------+
//| 指标输入参数                    |
//+----------------------------------------------+
input string  SirName="PriceGrid";          //图形对象名称的第一部分
input uint  Digits_=2;                      //四舍五入小数位数
input uint  Total=20;                       //高于或低于价格的方块数
input color  Color_ = clrBlueViolet;        //水平的颜色
input STYLE  Style_ = DASHDOTDOT_;          //水平线的风格
input Width  Width_ = Width_1;              //水平线粗

图1. PriceGrid 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/14916

