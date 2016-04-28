请观看如何免费下载自动交易
本指标画出了把价格四舍五入到一定点位水平的价格网格。
输入参数:
//+----------------------------------------------+ //| 指标输入参数 | //+----------------------------------------------+ input string SirName="PriceGrid"; //图形对象名称的第一部分 input uint Digits_=2; //四舍五入小数位数 input uint Total=20; //高于或低于价格的方块数 input color Color_ = clrBlueViolet; //水平的颜色 input STYLE Style_ = DASHDOTDOT_; //水平线的风格 input Width Width_ = Width_1; //水平线粗
图1. PriceGrid 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/14916
