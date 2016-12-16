und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
ColorXMACD Indikator implementiert als eine Folge von Kerzen. Kerzen erscheinen als Ergebnis der relevanten Preiszeitreihen die vom ColorXMACD Indikator Algorithmus verarbeitet werden.
In vielen Fällen ist ein solcher Ansatz zum Zwecke der Analyse informativer.
Der Indikator verwendet die SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen(müssen in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung von Klassen wurde ausführlich im Artikel "Mitteln von Kursreihen für sofortige Berechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.
Abb.1. Der ColorXMACDCandle Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14914
