CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

ColorXMACDCandle - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
718
Rating:
(12)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ColorXMACDCandle.mq5 (11.37 KB) ansehen
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

ColorXMACD Indikator implementiert als eine Folge von Kerzen. Kerzen erscheinen als Ergebnis der relevanten Preiszeitreihen die vom ColorXMACD Indikator Algorithmus verarbeitet werden.

In vielen Fällen ist ein solcher Ansatz zum Zwecke der Analyse informativer.

Der Indikator verwendet die SmoothAlgorithms.mqh Bibliotheksklassen(müssen in den Ordner terminal_data_folder\MQL5\Include kopiert werden). Die Verwendung von Klassen wurde ausführlich im Artikel "Mitteln von Kursreihen für sofortige Berechnungen ohne zusätzliche Buffer" beschrieben.

Abb.1. Der ColorXMACDCandle Indikator

Abb.1. Der ColorXMACDCandle Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/14914

MAOscillator MAOscillator

Ein einfacher Oszillator basierend auf dem Unterschied zwischen den Werten von zwei MAs zweier verschiedener Perioden oder auch gleicher Perioden mit einer "Verschiebung" von ein paar Balken.

FastStochastic_HTF FastStochastic_HTF

FastStochastic Stochastic Oszillator mit Rauschunterdrücken und der Option TimeFrames in den Eingabeparametern auszuwählen.

PriceGrid PriceGrid

Der Indikator zeichnet ein Preisgitter für auf bestimmte Anzahl von Stellen gerundete Ebenen.

RSI_Histogram RSI_Histogram

Der klassische RSI Indikator implementiert als Histogramm mit Farbanzeige bei Eintritt in die Überkauft- und Überverkauftzonen.