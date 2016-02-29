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ColorXMACDCandle - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор ColorXMACD в свечном виде. Свечки получаются от обработки алгоритмом индикатора ColorXMACD соответствующих ценовых таймсерий.
Во многих ситуациях для анализа подобный подход может оказаться более информативным.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Рис.1. Индикатор ColorXMACDCandle
Классический индикатор RVI в виде гистограммы с цветовой индикацией вхождения в зоны перекупленности и перепроданности и цветным облаком между сигнальной линией и осциллятором для индикации пересечений осциллятора.Stochastic_Histogram
Классический Stochastic Oscillator в виде гистограммы с цветовой индикацией вхождения в зоны перекупленности и перепроданности и цветным облаком между сигнальной линией и осциллятором для индикации пересечений осциллятора.
Индикатор обеспечивает сигналы для торговли: красную линию (сигнал на продажу) и синюю линию (сигнал на покупку).TrendSignal Indicator
Индикатор TrendSignal для MetaTrader 5.