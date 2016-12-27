CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

ColorXMACDCandle - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1110
Avaliação:
(12)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O indicador ColorXMACD implementado como uma sequência de velas. As velas aparecem como um resultado das séries temporais de preços relevantes processados ​​pelo algoritmo do indicador ColorXMACD.

Em muitas situações, esta abordagem pode ser mais informativa para a finalidade de análise.

O indicador utiliza as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (devem ser copiados para o terminal_data_folder\MQL5\Include). A utilização das classes foi exaustivamente descrito no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Fig.1. O indicador ColorXMACDCandle

Fig.1. O indicador ColorXMACDCandle

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14914

MAOscillator MAOscillator

Um oscilador simples, baseado na diferença entre os valores de duas MAs de períodos diferentes ou iguais mas com um "lag" de algumas barras.

FastStochastic_HTF FastStochastic_HTF

O oscilador estocástico FastStochastic com redução de ruído e a opção de seleção do período disponível nos parâmetros de entrada.

PriceGrid PriceGrid

O indicador traça uma grade de preço dos níveis arredondados para vários dígitos.

RSI_Histogram RSI_Histogram

O indicador clássico RSI implementado como um histograma com uma indicação de cor da entrada nas áreas sobrecomprada e sobrevendidas.