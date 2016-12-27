Participe de nossa página de fãs
O indicador ColorXMACD implementado como uma sequência de velas. As velas aparecem como um resultado das séries temporais de preços relevantes processados pelo algoritmo do indicador ColorXMACD.
Em muitas situações, esta abordagem pode ser mais informativa para a finalidade de análise.
O indicador utiliza as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (devem ser copiados para o terminal_data_folder\MQL5\Include). A utilização das classes foi exaustivamente descrito no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".
Fig.1. O indicador ColorXMACDCandle
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/14914
