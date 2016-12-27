O indicador ColorXMACD implementado como uma sequência de velas. As velas aparecem como um resultado das séries temporais de preços relevantes processados ​​pelo algoritmo do indicador ColorXMACD.

Em muitas situações, esta abordagem pode ser mais informativa para a finalidade de análise.

O indicador utiliza as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (devem ser copiados para o terminal_data_folder\MQL5\Include). A utilização das classes foi exaustivamente descrito no artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Fig.1. O indicador ColorXMACDCandle