CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

XMACD_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Просмотров:
3042
Рейтинг:
(20)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Классический вариант индикатора MACD, который можно располагать, зафиксировав таймфрейм индикатора на значении, отличающемся от таймфрейма графика, и в котором можно менять алгоритмы усреднения самой гистограммы и сигнальной линии, имея выбор из десяти возможных вариантов:

  1. SMA - простое скользящее среднее;
  2. EMA - экспоненциальное скользящее среднее;
  3. SMMA - сглаженное скользящее среднее;
  4. LWMA - линейно-взвешенное скользящее среднее;
  5. JJMA - адаптивное усреднение JMA;
  6. JurX - ультралинейное усреднение;
  7. ParMA - параболическое усреднение;
  8. T3 - множественное экспоненциальное сглаживание Тиллсона;
  9. VIDYA - усреднение с использованием алгоритма Тушара Чанде;
  10. AMA - усреднение с использованием алгоритма Пэрри Кауфмана.

Следует обратить внимание на тот факт, что параметры Phase1 и Phase2 для разных алгоритмов усреднения имеют совершенно различный смысл. Для JMA - это внешняя переменная Phase, изменяющаяся от -100 до +100. Для T3 - это коэффициент усреднения, умноженный на 100 для лучшего восприятия, для VIDYA - это период осциллятора CMO, а для AMA - период медленной EMA. В остальных алгоритмах эти параметры на усреднение не влияют. Для AMA период быстрой EMA является фиксированным и по умолчанию равным 2. Коэффициент возведения в степень для AMA тоже фиксирован на 2.

Цвет самой гистограммы и ее сигнальной линии меняется в зависимости от действующих на рынке тенденций.

Индикатор использует классы  библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в статье Эффективные алгоритмы усреднения с минимальным лагом и их использование в индикаторах и экспертах 03.03.2009.

Для работы индикатора необходимо наличие в папке каталог_терминала\MQL5\Indicators индикатора ColorXMACD.mq5.

Рис.1 Индикатор ColorXMACD_HTF с параметром ReDraw равным falsh

Рис.1 Индикатор ColorXMACD_HTF с параметром ReDraw равным false

Рис.2 Индикатор ColorXMACD_HTF с параметром ReDraw равным true

Рис.2 Индикатор ColorXMACD_HTF с параметром ReDraw равным true

BvsB BvsB

Bears vs Bulls. Пчёлы против мёда. Рок против наркотиков.

InfoAccount InfoAccount

Этот скрипт можно отнести к разряду информационных. Он просто выводит сведения о текущем торговом счёте на график,

ColorStochastic ColorStochastic

Классический технический индикатор Stochastic, выполненный в виде цветной гистограммы

InfoMarket InfoMarket

Этот скрипт можно отнести к разряду информационных. Он просто выводит сведения о текущей торговой паре на график