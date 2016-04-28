请观看如何免费下载自动交易
ColorXMACDCandle - MetaTrader 5脚本
以烛形序列形式实现的ColorXMACD指标。烛形是根据ColorXMACD指标算法计算相关价格时间序列的显示结果。
在很多情况下, 这样的方法对于分析目标来说信息更多.
本指标使用了 SmoothAlgorithms.mqh 库中的类 (必须复制到 terminal_data_folder\MQL5\Include 文件夹下)，这些类的使用在文章"不使用额外缓冲区进行中间计算的平均价格序列"有详尽描述。
图1. ColorXMACDCandle 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/14914
